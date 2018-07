Verkeerspsycholoog: Bezoekers TT bij vertrek beter informeren

ASSEN - De verkeersproblemen rond de uittocht van de TT oplossen is geen gemakkelijke opgave. Dat zegt verkeerspsycholoog Jos Vrieling van Arcadis.

Het verkeer rond het TT Circuit kwam gisteren aan het eind van de middag compleet vast te staan. Op snelweg A28 richting het Zuiden stond file en daardoor konden automobilisten de parkeerplaatsen niet af komen. 105.000 bezoekers probeerden ongeveer tegelijkertijd de racebaan te verlaten.TT-voorzitter Arjan Bos liet gisteren al weten dat hij wil proberen om publiek langer vast te houden, door mensen ook na de races te vermaken. Wat de organisatie ook kan doen, is bezoekers beter informeren en zorgen dat meer mensen met de trein komen, zegt Vrieling."Als Rijkswaterstaat ziet dat er een vertraging is van meer dan twee uur, kun je mensen een berichtje sturen op hun telefoon of grote elektronische borden met een adviesroute plaatsen langs de wegen", zegt de verkeerspsycholoog.De komst van alle bezoekers verliep gisterochtend wél zonder noemenswaardige problemen, maar bij de uittocht daar ging het mis. Het is onduidelijk waarom de bezoekers deze editie van de TT allemaal tegelijk leken te vertrekken."Misschien waren er meer met de auto gekomen, omdat station Zwolle eruit ligt", zegt Vrieling. Het zou volgens hem ook kunnen dat veel mensen snel naar huis wilden om de Formule 1-race op televisie te kijken.Het advies van Rijkswaterstaat om via Groningen en Heerenveen naar het Zuiden te rijden leek gisteren weinig gehoor te vinden bij automobilisten. "Als mensen gewend zijn een bepaalde route te volgen, dan krijg je ze niet zomaar van dat idee af", aldus Vrieling.