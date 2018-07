Deel dit artikel:











Vluchtelingen leren Nederlands op werkplek in Hoogeveen Mohamad en Mazen uit Syrië krijgen les op hun werkplek in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe) Mohamad aan het werk bij VEPA (foto: RTV Drenthe) Ook Mazen volgt bij VEPA de opleidingsbaan als stoffeerder (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het Maram-onderwijs uit Zuidwolde komt met een nieuwe manier van taalles voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning: twee Syrische vluchtelingen met een opleidingsplek bij VEPA in Hoogeveen krijgen taalles op hun werk.

Vandaag werd daarvoor een scholingsovereenkomst getekend bij de kantoormeubelfabrikant.



"Het is een nieuw concept", zegt Anneke van Proosdij van het Maram-onderwijs. "Wij mogen hen begeleiden in Nederlands en rekenen. Het is hartstikke mooi dat ze straks kunnen zeggen: 'Wij hebben ons Nederlands diploma!'"



Het gewone onderwijs is voor vluchtelingen vaak lastig, omdat hun Nederlands nog niet goed genoeg is, zegt Van Proosdij.



Opleiding als stoffeerder

Een van de werkplekken is kantoormeubelfabrikant VEPA in Hoogeveen. Mohamad en Mazen uit Syrië hebben er een opleidingsbaan als stoffeerder. Beiden hebben de inburgeringscursus gedaan, maar kunnen nog een extra steuntje in de rug gebruiken qua taal, zodat ze hun mbo-diploma kunnen halen.



Directeur Janwillem de Kam van VEPA is blij dat de twee aan de slag kunnen bij het bedrijf. "Ze zijn hier aan de slag als meubelstoffeerder, een ambacht dat bijna uitsterft. Dat komt omdat het vaak wordt uitbesteed aan lageloonlanden. Daardoor neemt de aandacht voor de opleiding af en zijn deze werknemers erg lastig te vinden."