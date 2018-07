Deel dit artikel:











Man naar ziekenhuis na auto-ongeluk in Borger De man werd onwel achter het stuur (foto: Persbureau Meter)

BORGER - Een automobilist heeft vanmiddag in Borger een lantaarnpaal geramd, nadat hij onwel werd achter het stuur.

Het ongeluk gebeurde aan de Westdorperstraat. De auto van de man kwam tussen de lantaarnpaal en een bosje tot stilstand. De brandweer moest hem uit zijn auto bevrijdden.



De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend.