Eerste elektrische vliegtuig landt op Groningen Airport Eelde Groningen Airport Eelde ontvangt eerste elektrisch vliegtuig (foto Andries Ophof) Twee personen kunnen plaats nemen in de Pipistrel (foto Andries Ophof)

EELDE - Gaat het lukken om straks elektrisch te vliegen, zonder vervuilende kerosine te gebruiken? Futuristen zien het al voor zich en het kan ook al in beperkte vorm.

Geschreven door Andries Ophof

Vandaag was zo'n elektrisch toestel van de firma Pipistrel op Groningen Airport Eelde. Het ging om een trainingstoestel, gemaakt in Slovenië, waar twee personen in passen. Piloot Nejc Faganelj mag ermee vliegen.



Eelde als proeftuin

Groningen Airport Eelde ziet elektrische toestellen wel zitten, volgens havenmeester Onno de Jong. “Nederland wil graag de koppositie innemen als het gaat om innovatie in elektrisch vliegen. Groningen Airport Eelde wil dit faciliteren. Wij ondersteunen dit project van harte, ook wij willen laten zien dat het kan.”



Het vliegtuigje weegt niks. Althans, als je het vergelijkt met even grote vliegtuigen. Faganelj vloog vandaag naar Leeuwarden. Op Groningen Airport Eelde moesten de accu's eerst op volle kracht komen.



Geen 'oplaadpaal' op Groningen Airport Eelde

Dat opladen is nog wel een dingetje. Eerst moest bij de brandweerkazerne op de Drentse luchthaven worden gezocht naar een oplaadpunt, maar dat bleek niet te vinden. Helemaal aan de andere kant in een hangar lukte het wel.



De Pipistrel kon niet de lucht in zonder dat het geladen is. "Ik kan er een uur en twintig minuten mee vliegen", vertelt piloot Faganelj. "Dit is het eerste in serie gebouwde elektrische vliegtuig. Er vliegen er inmiddels zo'n veertig in landen als Amerika, Canada, Noorwegen en Zweden."



Kerosine tanken hoeft dus niet meer. Veel lawaai maakt het lestoestel ook niet. Dat is wel anders met de vliegtuigen waarmee op Groningen Airport Eelde piloten voor luchtvaartmaatschappij KLM worden opgeleid. Die lesvliegtuigen zijn nogal lawaaiig.



Verkeersvliegtuig met accu's

Volgens Nejc Faganelj gaan we de elektrische vliegtuigen in de toekomst veel vaker zien. "Fabrikant Pipistrel is bezig met een vierzitter. Eerst hybride en later volledig elektrisch. Ook wordt gewerkt aan een toestel met negentien zitplaatsen. Maar dat duurt nog even."



Elektrisch vliegen geeft geen uitstoot en is daarom een alternatief voor korte vluchten met weinig mensen. En er is, zo zegt de piloot, nog een voordeel. "Opladen duurt een uur en kost maar twee euro. Daarmee kan je weer een uur vliegen."



Aan het eind van de middag vertrok het toestel naar Leeuwarden. Daar wordt op dit moment een manifestatie gehouden over vormen van transport waarvoor geen fossiele brandstoffen nodig zijn.