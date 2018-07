Deel dit artikel:











Janneke Ensing geselecteerd voor EK in Glasgow Janneke Ensing is opgenomen in de achtkoppige selectie (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is een van de acht wielrensters die door bondscoach Thorwald Veneberg is aangewezen voor de Europese Kampioenschappen in Glasgow.

"Ik had het dit keer wel verwacht. Maar mijn uitslagen hadden wel beter gekund", vertelt Ensing. "Ik ga alleen de wegwedstrijd doen. Niet de tijdrit, daar focus ik me totaal niet op."



Naast Ensing zijn titelverdedigster Marianne Vos, regerend wereldkampioene en Nederlands kampioene Chantal Blaak en Anna van der Breggen geselecteerd. Verder zitten ook Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Sabrina Stultiens en Lorena Wiebes in de selectie.



Ensing: "Het parcours is een beetje te vergelijken met Limburg, het is net zo heuvelachtig. Dat kan best wel lastig zijn. Iedereen van ons zou wel kunnen winnen, maar het is maar net hoe het loopt."



De wegwedstrijd vindt plaats op 5 augustus en de tijdrit op 8 augustus. Ensing heeft dus nog een dikke maand om zich voor te bereiden, het zijn drukke tijden voor de inwoonster van Gieten. "Morgen ga ik eerst naar de Giro toe, dat begint vrijdag. En ik ben nog aan het terugkomen van een hersenschudding."