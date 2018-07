Deel dit artikel:











Janneke Ensing geselecteerd voor wegwedstrijd in Glasgow Janneke Ensing is opgenomen in de achtkoppige selectie (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is een van de acht wielrensters die door bondscoach Thorwald Veneberg is aangewezen voor de Europese Kampioenschappen in Glasgow.

Naast Ensing zijn titelverdedigster Marianne Vos, regerend wereldkampioene en Nederlands kampioene Chantal Blaak en Anna van der Breggen geselecteerd. Verder zitten ook Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Sabrina Stultiens en Lorena Wiebes in de selectie.



De wegwedstrijd vindt plaats op 5 augustus en de tijdrit op 8 augustus.