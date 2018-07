Abdij de Westerburcht valt bijna uit Terras Top 100

WESTERBORK - Het terras van Abdij de Westerburcht in Westerbork staat dit jaar op nummer 96 in de landelijke Terras Top 100 van Misset Horeca. Vorig jaar werd het terras van het hotel-restaurant aan de Hoofdstraat nog op nummer 46 gerankt.

Abdij de Westerburcht is de enige Drentse horecagelegenheid die in de top 100 te vinden is.De jury is erg positief over het terras en de bediening. Het enige minpuntje in het rapport is het appelgebak. Dat blijkt van binnen nog bevroren. "We vinden echt niet dat elke horecazaak zelf taart moet bakken, maar goed ontdooien, is toch wel het minste", schrijft de jury.Eigenaar David de Leeuw van Abdij de Westerburcht vindt het jammer dat zijn zaak flink gezakt is in de top 100. Het bevroren appelgebak wijt hij aan de drukte op de dag van het jurybezoek. Doordat het gebak veel sneller op was dan op andere dagen, werd extra appeltaart uit de vriezer gehaald. Dat heeft volgens De Leeuw vermoedelijk niet lang genoeg kunnen ontdooien."Het is jammer dat de jury juist appelgebak bestelde, want ongeveer de helft van het gebak dat we verkopen maken we zelf, maar appeltaart niet", zegt De Leeuw.'t Gerecht in Heerenveen heeft volgens Misset Horeca het beste terras van ons land.