Rechtbankmedewerkster verdacht van betrokkenheid bij palletdiefstal

GIETEN/ZWOLLE - Zes verdachten verschijnen vandaag voor de rechter in Zwolle vanwege hun betrokkenheid bij de diefstal van een grote hoeveelheid pallets bij een distributiecentrum in Gieten.

Een van de zes is een 64-jarige medewerkster van de rechtbank in Assen. De vrouw uit Gieten is geschorst in afwachting van de rechtszaak.Haar 61-jarige man en een 58-jarige plaatsgenoot worden gezien als hoofdverdachten. De twee werkten jarenlang als heftruckchauffeur bij distributiecentrum Schuitema in Gieten, waar tussen 2008 en eind 2013 pallets werden gestolen. Het distributiecentrum leverde destijds producten aan C1000-supermarkten.De mannen werden aangehouden nadat Schuitema een onderzoeksbureau had ingeschakeld, omdat het opviel dat er telkens pallets verdwenen. Het duo werd in 2014 ontslagen.Volgens het Openbaar Ministerie verkochten de mannen uit Gieten de houten pallets door en verdienden ze daar in een paar jaar tijd bijna 120.000 euro mee. Hun vrouwen, onder wie dus de rechtbankmedewerkster, profiteerden mee en worden daarom verdacht van witwassen.De strafzaak zou eind juli vorig jaar door de rechtbank in Assen worden behandeld, maar werd toen op het laatste moment uitgesteld. De reden was de betrokkenheid van de eigen medewerkster, al werd dat niet met zoveel woorden gezegd. Op dat moment was de vrouw nog wel aan het werk, omdat ze verdachte was en nog niet veroordeeld, luidde het statement van de Asser rechtbank destijds. Achteraf blijkt dat ze korte tijd later alsnog is geschorst.Behalve de vier Drentse verdachten staan ook twee mannen van 58 en 34 jaar uit het Gelderse Culemborg en Geldermalsen terecht. Zij zouden onder meer gestolen pallets van de twee medewerkers van Schuitema hebben gekocht en weer hebben doorverkocht.