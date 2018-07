Deel dit artikel:











Noordelijke studenten kunnen niet gratis reizen; Michelle (19) overhandigt petitie Noordelijke studenten moeten na 16 juli naar school, maar kunnen hun ov-kaart dan niet gebruiken (foto: ANP/Bas Czerwinski)

ASSEN - MBO'er Michelle (19) uit Naarden levert morgen 440 pagina's met handtekeningen in bij de minister van Onderwijs. Ze is het er niet mee eens dat de ov-kaart maar tot 16 juli geldig is, terwijl Noord-Nederland dan nog naar school moet.





Dat vindt Michelle niet eerlijk en startte daarom een online petitie. Hiermee haalde ze ruim 8.600 handtekeningen binnen, die ze morgen aan de minister aanbiedt. "Ik heb 440 pagina's met handtekeningen uitgeprint. Ik ben speciaal nog een pak papier gaan halen."



De minister zal na de overhandiging doorgaan naar het Vragenuurtje in de Tweede Kamer. Daar zal de PvdA Kamervragen over de kwestie stellen.