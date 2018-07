Pizzeria-inbrekers slaan op de vlucht

SMILDE - Twee inbrekers wisten afgelopen nacht te ontkomen na een inbraak bij een pizzeria aan de Veenhoopsweg in Smilde.

Rond half drie ontdekte een getuige de twee, waarna ze op de vlucht sloegen. Het inbrekersduo is voor het laatst gezien op de Sluiskampen.De buit is volgens de politie in een tuin teruggevonden. Wat de buit bedroeg, maakt de politie niet bekend.