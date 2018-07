Deel dit artikel:











Woningcorporatie Actium bouwt komende vijf jaar 1.150 nieuwe woningen Actium bouwt 1150 nieuwe woningen (foto:RTV Drenthe)

ASSEN - Woningcorporatie Actium bouwt de komende vijf jaar 1.150 energiezuinige woningen.

De woningen komen te staan in Assen, Meppel, Norg en het Friese Oosterwolde. Met de nieuwbouw is een investering gemoeid van meer dan 186 miljoen euro.



700 verouderde woningen in Assen en Oosterwolde worden gerenoveerd. Dat kost 20 miljoen euro. Daarnaast krijgen 5.000 woningen in totaal 40.000 zonnepanelen op de daken. De energiebesparing die dat oplevert, zorgt voor een lagere energierekening voor de huurders.



Actium verwacht als enige woningcorporatie in Nederland voor alle woningen in 2020 energielabel B te hebben.