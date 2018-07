Stelling: Ik gebruik minder water vanwege de droogte

ASSEN - Boeren hebben uitgedroogde akkers. Dieren vinden niet meer genoeg voedsel en water. En de Waterleidingmaatschappij Drenthe roept op bewust met water om te gaan. Kortom: het is droog.

De droogte houdt voorlopig nog wel even aan. Volgens weerman Roland van der Zwaag heeft de natuur in Drenthe inmiddels te maken met een watertekort. Maar in andere delen van het land is zelfs sprake van een ernstig tekort stelt de weerman.We gebruiken door de droogte veel water, waardoor op drukke momenten zelfs de waterdruk kan verminderen en er troebel water uit de kraan kan komen. De Waterleidingmaatschappij Drenthe adviseert tijdens deze droogte bijvoorbeeld geen bad te nemen en de vaatwasmachine niet aan te zetten op 'piekuren'.Houd jij rekening met je waterverbruik en probeer je ook wat te minderen, ondanks de droogte?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we je of je een noodplan hebt klaarliggen, voor als je bijvoorbeeld plotseling je huis moet verlaten. Een kleine minderheid van 15 procent heeft inderdaad zo'n plan gemaakt. Er stemden 962 mensen.