Deel dit artikel:











Rolstoelbasketballers ontvangen medaille na redden van vriend uit brandende auto In het gemeentehuis in Emmen kregen de helden een medaille van burgemeester Eric van Oosterhout (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) De medaille van Stichting Carnegie Heldenfonds (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) In het gemeentehuis in Emmen kregen de helden een medaille van burgemester Eric van oosterhout (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

EMMEN - Met gevaar voor eigen leven redden rolstoelbasketballers Nathalie Sulman en Derek Sherwin van EBV Mustangs vorig jaar hun teamgenoot Doedo Hendriks uit een brandende auto. Vandaag werden ze voor deze heldendaad onderscheiden door burgemeester Eric van Oosterhout.

Geschreven door Dylan de Lange

Ook twee helpende teamgenoten en een marinier, die stopte met zijn auto, ontvingen een medaille.



Heldendaad

In de vroege ochtend van zaterdag 9 september 2017 was het team vanuit Emmen onderweg naar het Internationaal Rolstoelbasketbaltoernooi in Amersfoort. Op de A37 ter hoogte van Zwinderen ging het mis: de auto van een van de teamleden vloog in brand.



Nathalie Sulman was de bestuurster van de auto. "Ik had de auto aan de kant gezet en deed de portier open. De vlammen kwamen al bij de wielkasten vandaan", herinnert zij zich. "Ik weet niet eens meer hoe ik van voorin de auto naar achterin de auto ben gekomen. Alles ging in een waas."



Achterin de auto zat Doedo, die zelf niet uit de auto kon komen, omdat hij mindervalide is. "We beseften dat we geen tijd hadden om de rolstoelen eruit te halen om Doedo in veiligheid te brengen", gaat Nathalie verder.



In shock

Doedo had zijn gordel nog om en kon zichzelf niet losmaken. Hij was in shock geraakt. "Daarom hebben wij hem echt moeten motiveren om mee te werken." Uiteindelijk slaagden zij erin, ondanks hun eigen lichamelijke beperkingen, Doedo uit de brandende auto te trekken. Nathalie en Derek probeerden daarna, leunend op een been tegen de rechter zijkant van de auto, Doedo te ondersteunen. Zij raakten echter uitgeput terwijl het vuur zich uitbreidde.



Inmiddels waren teamleden Maria van der Zande en Herman Wesseling ter plaatse. En ook Jorgen Versloot, die met zijn kinderen op weg was richting Duinrell, stopte de auto. Gezamenlijk hebben zij Doedo naar een veilige plek gebracht. Kort daarna arriveerde de politie en stond de auto geheel in brand.



'Geluk gehad'

Doedo was enorm geschrokken toen de auto vlam vatte. "Toen de gordel niet los ging, raakte ik in paniek", zegt hij. "Ergens hadden we nog geluk dat het vuur bij de banden begon en niet voor bij de motor."



Burgemeester Eric van Oosterhout reikte de medailles vanmiddag uit op het gemeentehuis. De basketballers wisten van niets en waren erg verrast. "Ik vind het heel bijzonder dat Maria van der Zande de burgemeester op de hoogte stelde van de gebeurtenis. Dat iemand zoiets voor je doet. Dat getuigt van echte vriendschap", zegt Nathalie.



Medailles

De twee rolstoelbasketballers ontvingen een zilveren draagmedaille van de Stichting Carnegie Heldenfonds. De helpende teamgenoten en de marinier kregen een bronzen medaille. Deze medailles worden volgens de stichting toegekend wanneer iemand met gevaar voor eigen leven het leven van anderen heeft gered of dat te hebben geprobeerd.



Doedo vindt het 'grandioos' dat zijn helden de medailles ontvangen hebben. "Want wat wij meemaakten, gun je je ergste vijand niet", zegt hij zichtbaar geëmotioneerd. "Want als zij er niet waren, weet ik niet of ik hier had gezeten."