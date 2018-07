Dieven stelen gereedschap uit bedrijfsbusje in Westerbork

WESTERBORK - Dieven hebben afgelopen nacht toegeslagen in een bedrijfsbusje in Westerbork.

De wagen stond geparkeerd bij de Wilhelminastraat, op een parkeerterrein. Volgens de politie is er onder meer elektronisch gereedschap uit de bus gestolen. Er is geen braakschade. De dieven zijn nog spoorloos.De afgelopen tijd wordt vaker ingebroken in bedrijfsbusjes in onze provincie. Ruim een week geleden sloegen dieven toe bij bedrijfswagens in Emmen, Klazienaveen en Erica . Begin juni meldde de politie in Hoogeveen ook al een toename van het aantal inbraken in bedrijfsbusjes.