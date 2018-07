Deel dit artikel:











Ombouw rechtbank voor medewerkers Rijksvastgoedbedrijf begonnen Achterkant van het rechtbankgebouw waar het Rijksvastgoedbedrijf wordt gevestigd (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - Het was de redding voor de rechtbank in Assen. De komst van 175 medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf naar het markante pand aan de Brink in het centrum.





De eerste werknemers zullen nog deze maand hun intrek nemen in de rechtbank. De rest van de collega's, afkomstig uit Zwolle en Groningen, volgen eind oktober.



Huursom te hoog

Bouwbedrijf Strukton uit Groningen is inmiddels druk bezig met de voorbereiding van de verhuizing. De werkplekken van de rechters en ondersteunend personeel worden omgebouwd voor de medewerkers van de voormalige Rijksgebouwendienst.