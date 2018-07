​Verdachte van autobrand in Hoogeveen hoort celstraf eisen

ASSEN/HOOGEVEEN – Hij was wel bij de auto geweest, maar alleen om de poep van zijn hondje op te ruimen. Hij had geen brand gesticht. Dat vertelde een 27-jarige Hoogevener bij de politie nadat hij werd opgepakt voor een autobrand in zijn woonplaats.

De officier van justitie gelooft de man niet. Hij eiste dinsdag voor de rechtbank in Assen acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.De brand op een parkeerplaats aan het Kaaplaantje, vlakbij de flat waar de man woont, werd in de nacht van 9 januari 2016 om kwart over vier ontdekt. Van de auto bleef weinig over. De eigenaar heeft recht op 1.000 euro schadevergoeding, aldus de officier.De verdachte heeft vanaf het begin af aan ontkend dat hij de brandstichter is. In de rechtszaal in Assen beriep hij zich vooral op zijn zwijgrecht. Dat komt omdat hij psychische problemen heeft, legde zijn advocaat uit.Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs. Hij neemt het de Hoogevener extra kwalijk dat hij de brand stichtte in een tijd dat er veel onrust was vanwege tientallen branden in Hoogeveen. “Half Hoogeveen stond regelmatig in brand. Overal brandden dingen af. De politie deed er alles aan de zaak op te lossen. Ook lagen nachtenlang, wekenlang soldaten in bosjes in Hoogeveen en er waren mensen die zich heel erg onveilig voelden”, aldus de aanklager.Tijdens de rechtszaak bleek dat de man ook voor vier andere autobranden in beeld is geweest bij de politie. Hij was telkens de ontdekker of stond naar de brand te kijken. Bij de brand aan het Kaaplaantje viel het een agent op dat hij zo gefascineerd naar het vuur keek, dat hij bijna in trance leek. Zijn vrouw vertelde de politie later hij graag kijkt als de brandweer in actie komt.Op beelden van bewakingscamera’s van de bewuste nacht was te zien dat de Hoogevener rond vier uur uit zijn flat kwam en de parkeerplaats aan het Kaaplaantje op liep. Hij heeft verklaard dat hij zijn puppy moest uitlaten. Op de beelden was kort erna een vlammetje bij de auto te zien en even later liep de man over de balustrade terug naar zijn woning. Een kwartier daarna ontdekte iemand de brand en belde hij de brandweer.In het huis van de verdachte vond de politie later op drie plekken proppen keukenpapier met sportsokken eromheen. Dat waren speeltjes voor de pup, verklaarden de man en zijn vrouw. Maar onderzoek wees uit dat er geen sporen van het dier op zaten.Uit opgenomen telefoongesprekken bleek dat de man en zijn vrouw afspraken wat ze tegen de politie zouden gaan zeggen over het uitlaten van de hond en de gevonden proppen. Toch verklaarden ze allebei verschillende dingen. Volgens de officier hebben ze aantoonbaar gelogen bij de politie.Omdat de auto zo zwaar beschadigd was, kon de politie geen onderzoek meer doen naar een eventuele technische oorzaak van de brand, zoals kortsluiting. Daarom staat volgens de advocaat van de Hoogevener helemaal niet vast dat het vuur is aangestoken. Hij pleitte voor vrijspraak. Op 17 juli doet de rechtbank uitspraak.Wie alle branden in Hoogeveen heeft gesticht, is nooit helemaal duidelijk geworden. Voor maar enkele branden zijn mensen veroordeeld, zoals voor de brand bij een postduivenvereniging in oktober 2015. Twee neven zijn daarvoor in 2016 tot celstraffen veroordeeld. In hetzelfde jaar kreeg een destijds 40-jarige Hoogevener drie jaar en tbs voor brandjes bij woningen en in containers.