Herinneringscentrum Kamp Westerbork reconstrueert Emmer rapportkaarten

EMMEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft een reconstructie gemaakt op basis van de gevonden rapportkaarten.

Het Esdal College in Emmen ruimt op dit moment zijn archieven op, omdat de school over een paar jaar van de locatie aan de Weerdingestraat vertrekt naar de voormalige Muzeval-locatie.In dat archief zijn rapportkaarten gevonden van Joodse leerlingen, zoals Hartog Cohen en Jacob Zilverberg geboren in 1923 en 1925. Beiden hebben dus op het Esdal College gezeten."Op basis van onze database en de documenten, heb ik een reconstructie gemaakt", zegt conservator Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "De rapportkaarten geven een aanleiding om verder te kijken."Zo blijkt dat Hartog Cohen waarschijnlijk rond 18 augustus 1942 in Kamp Westerbork terecht is gekomen. "Hij is op 24 augustus 1942 op transport gezet naar Auschwitz", aldus Abuys. "Een week later is hij overleden. Hij is dus een week daar geweest. Ons vermoeden is dat hij in een werkkamp heeft gezeten.""En toen vroeg ik mij af: Hartog, uit welk gezin kwam hij?", vervolgt de conservator. "Het blijkt dat hij de oudste zoon was. Hij had een broer uit 1926, een zus uit 1928 en een zusje uit 1941."De zusjes en het broertje blijken samen naar Kamp Westerbork te zijn gegaan op 3 oktober 1942. "Het gezin is twee dagen later op transport gezet naar Auschwitz. De vader is in Kozel, vlak voor Auschwitz uit de trein gehaald en in werkkampen terechtgekomen. Hij is in 1945 overleden. De rest van het gezin is gelijk bij aankomst in Auschwitz vermoord."Ook bij Jacob Zilverberg, geboren in Dalen, bestaat bij Abuys het vermoeden dat hij in een werkkamp heeft gezeten. "Hij is op 3 oktober 1942 in Kamp Westerbork terechtgekomen. In de nacht van 2 op 3 oktober dat jaar werden de werkkampen opgeheven. Ook de gezinsleden werden opgepakt. Zijn zusje en ouders zijn op dezelfde dag in Westerbork gekomen."Vervolgens werd het hele gezin uit elkaar gerukt. "Dat is een dramatisch verhaal. Betje, het zusje, is op 19 oktober naar Auschwitz gegaan. Jacob op 26 oktober. De ouders bleven achter in Westerbork. Zijn vader is in november overleden en begraven op de Joodse begraafplaats in Assen. Zijn moeder is op 8 december naar Auschwitz gedeporteerd en daar gelijk vermoord."Jacob Zilverberg overleed later. "We weten dat hij geselecteerd werd om in Auschwitz te werken. Hij is op 28 februari 1943 overleden. Normaal gesproken werden gezinnen bij elkaar gehouden, maar Jacob en Betje hadden de volwassen leeftijd en daarom zijn ze onafhankelijk van hun ouders op transport gegaan", legt Abuys uit. "Dan zie je tot wat voor een reconstructie rapportkaarten kunnen leiden."Het Herinneringscentrum heeft nooit eerder rapportkaarten gekregen. "Dat zet mij wel weer aan het denken of er misschien scholen zijn die nog rapportkaarten in hun archief hebben."De volgende stap zou zijn om te kijken of er foto's zijn van Hartog Cohen en Jacob Zilverberg. "We praten wel over ze, maar we weten niet hoe ze eruit zien. Er is vast ooit een schoolfoto gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat het Esdal College nog meer vindt tijdens het opruimen."