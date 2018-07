Vrouw vrijgesproken van aanrijden bezoekers Schuurfeest Wachtum

ASSEN/WACHTUM - Een 22-jarige vrouw uit Erica krijgt geen straf voor het aanrijden van enkele bezoekers van het Schuurfeest in Wachtum in juni vorig jaar. Volgens de rechtbank was er geen opzet in het spel.

Omdat haar vriend in de dronken menigte, die na het feest naar buiten kwam, betrokken raakte bij een ruzie, besloot de vrouw snel haar auto op te gaan halen. Ze heeft een hekel aan ruzie en wilde zo snel mogelijk naar huis.Terwijl ze tussen de bezoekers van het feest doorreed naar haar vriend en familieleden voor wie zij de Bob was, sloeg plotseling iemand haar voorruit in. Daarvan schrok de vrouw zo dat ze gas gaf in plaats van dat ze remde, wat ze eigenlijk van plan was. Daardoor reed ze twee jongens van 17 en 18 jaar en haar eigen schoonzusje aan. De jongens hadden nek-, hoofd- en rugklachten.Toen de vrouw uit Erica even later met hulp van een politieagent probeerde uit te stappen, werd ze naar eigen zeggen van alle kanten in haar gezicht geslagen. Ze maakte afwerende bewegingen met haar armen en raakte daarbij een jongen in het gezicht. Hij deed aangifte van mishandeling. Volgens de rechtbank was er sprake van zelfverdediging en moet de vrouw ook daarvoor geen straf krijgen.De officier van justitie eiste tijdens de rechtszaak twee weken geleden nog wel 150 euro boete voor gevaarlijk rijgedrag.