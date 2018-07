Ex-drugsdealer nu veroordeeld voor inbraken

ASSEN/EMMEN - Voor drie inbraken in Emmen en Valthermond, en voor het bezit van gestolen metaal, is een 27-jarige Emmenaar veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld voor een gokverslaving, oordeelde de rechtbank in Assen.

Twee jaar geleden kreeg de man 225 dagen voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het dealen van harddrugs in Hoogeveen. Omdat hij de inbraken in zijn proeftijd pleegde, moet hij nu ook die celstraf van 7,5 maand uitzitten.De Emmenaar werd op 1 december vorig jaar betrapt toen hij inbrak in een huis aan de Grijze Snip in de Emmer wijk Rietlanden. De bewoners gingen achter hem aan. Hij had - samen met een handlanger - sieraden, enkele sloffen sigaretten en geld meegenomen. Tijdens de achtervolging lieten ze tassen met gestolen spullen vallen. Op de hengsels en de spullen in de tassen werden DNA-sporen van de 27-jarige Emmenaar gevonden.Dat werd ook gevonden op een klinker, waarmee in juni vorig jaar de ruit van een huis aan de het Wollegras in Valthermond werd ingegooid. Uit dat huis verdwenen onder meer gereedschap, geld, sieraden en flesjes bier. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat de man beide inbraken heeft gepleegd, ook al heeft hij niet bekend.Wel bekende hij een inbraak aan de Holtlaan in Emmen. Daar stal hij in december autosleutels. Volgens de rechtbank is er ook genoeg bewijs dat de man in begin dit jaar in het bezit was van gestolen metaal, ook al vertelde hij dat hij het eerlijk had gekocht.Uit onderzoek blijkt dat hij een autistische stoornis heeft en lichte verstandelijk beperkt is. Als hij vrijkomt, krijgt hij begeleiding van de reclassering.