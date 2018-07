Deel dit artikel:











Pootjes van pasgeboren gaapje zijn gespalkt Het pootje is gespalkt (foto: via Peter Vereijker)

BEILEN - De gaap die gisteren is geboren in dierenweide Stroomdal in Beilen is vandaag door een veearts gespalkt.







Beelden via Peter Vereijker



Reportage over de geboorte van het gaapje Bij de bevalling ging het een beetje mis met de voorpoten, vertelt voorzitter Peter Vereijker van de dierenweide. "Ze sterkt goed aan en om nu te voorkomen dat ze erg kromme voorpoten krijgt, heeft de veearts ze in het gips gezet. Roze, omdat ze een meisje is natuurlijk!" Het gaapje is gevoed met de fles en drinkt inmiddels weer bij de moeder.Een gaap is een kruising tussen een vrouwtjesschaap en een geitenbok. De geboorte van een gaap is best bijzonder. Volgens deskundigen komt het maar twee of drie keer per jaar voor dat een gaap levend ter wereld komt.