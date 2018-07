OM eist werkstraffen in zaak grootschalige palletdiefstal Gieten

GIETEN/ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 240 en 200 uur tegen twee oud-medewerkers van het C1000-distributiecentrum in Gieten. De mannen zouden jarenlang pallets hebben verkocht om er zelf beter van te worden.

De echtgenotes van beide verdachten stonden ook voor de rechter. Zij moeten volgens de officier van justitie worden vrijgesproken, omdat onduidelijk is of zij wisten van de handel van hun echtgenoten.Supermarkt C1000, tegenwoordig onderdeel van Jumbo, heeft zo'n 2,5 miljoen euro schade geleden door de grootschalige diefstal, stelde de advocaat van het bedrijf vanmiddag tijdens de rechtszitting tegen de zes verdachten in de zaak.De verdachten zijn twee heftruckchauffeurs uit Gieten, hun echtgenotes en twee vrachtwagenchauffeurs, een vader en zijn zoon uit Culemborg en Geldermalsen.De supermarktketen stelt dat tussen 2008 en 2013 in totaal 141.000 pallets verdwenen, dat is meer dan een volle vrachtwagen per week. De fraude kwam aan het licht nadat C1000 een onderzoeksbureau inschakelde dat de grote verliezen op de emballage afdeling onder de loep nam.Het begon klein bij het distributiecentrum in Gieten. Een vrachtwagenchauffeurs nam af en toe een paar stapeltjes pallets mee. “In eerste instantie was het gratis. Later kreeg ik er geld voor”, zegt de 58-jarige heftruckchauffeur die door het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte wordt gezien. Het gebeurde volgens de verdachten ook 'een enkele keer' dat een vrachtwagen werd vol geladen met pallets.De medewerker werd na de ontdekking van de fraude op staande voet ontslagen. Hij zou zo’n twee of tweeënhalve euro per pallet hebben gekregen van de oudste vrachtwagenchauffeur: “Dat bedrag heb ik gedeeld met mijn collega.”Die 61-jarige collega staat vandaag ook terecht. Ook hij werd in februari 2014 ontslagen vanwege de palletfraude. Zijn vrouw die al 30 jaar bij de rechtbank in Assen werkt. In afwachting van de uitkomsten van de rechtszaak zit ze thuis. Beide ontkennen alle betrokkenheid bij de diefstal van de pallets.Op de bankrekening van de vrouw werd regelmatig contant geld gestort. Volgens de politie zou dat geld afkomstig kunnen zijn van de pallethandel. "Mijn man wil niet aan internetbankieren en neemt het geld op bij de bank en stort het later op mijn rekening als bijdrage aan het levensonderhoud." Een deel van de contante bedragen die werden gestort zijn volgens het echtpaar afkomstig van klussen die de man deed.Wel laadde de 61-jarige man pallets in vrachtwagens. Dat gebeurde in opdracht van de hoofdverdachte: "Ik was me van geen kwaad bewust."De politie heeft de bankrekeningen van alle verdachten nagekeken. Bij de 58-jarige hoofdverdachte valt op dat heel weinig betaald wordt van zijn rekening, waardoor de politie denkt dat hij zeker 40.000 euro meer heeft uitgegeven.De man verklaart dat zeker niet al dat geld afkomstig is van de de verkoop van pallets: "Ik handelde in van alles. T-shirts, voetballen, noem maar op."De oudste vrachtwagenchauffeur zegt tijdens verhoren bij de poltiie dat hij in totaal zo’n 100.000 euro heeft betaald aan de hoofdverdachte. Tijdens de rechtszitting ontkent hij dat: “Als het om zoveel geld zou gaan dan was ik er zelf ook beter van geworden en dat ben ik niet.”Volgens de politie 155.000 euro cash gestort op zijn rekening en 43.000 euro op de rekening van zijn vrouw. “Dat moet dan van mijn werk zijn dat ik zwart deed in het weekend.” Later voegt hij daaraan toen: “Ik heb cocaïne gesmokkeld en daar verdien je heel veel geld mee.”De rechtbank zal waarschijnlijk uitspraak doen op 23 juli. Dat heeft ermee te maken dat de reclasseringsrapporten van de beide vrachtwagenchauffeurs niet beschikbaar waren. Die worden komende maandag besproken tijdens een extra zitting.