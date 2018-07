Treant Zorggroep: claims vakbonden over intimidatie niet onderbouwd

EMMEN - Iets meer dan een half procent van de werknemers van de Treant Zorggroep vindt dat er sprake is van intimidatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een enquête van de vakbond die werknemers vorige maand hebben ingevuld.

"De claims die de vakbonden begin juni in de media hebben gedaan zijn niet te onderbouwen met de meldingen die daadwerkelijk zijn binnengekomen”, aldus Treant.In absolute aantallen gaat het om vijf of zes medewerkers die beweren geïntimideerd te zijn, zo becijfert woordvoerder Selma Hoekstra van Treant. “Nee, ik zal niet beweren dat de vakbonden vorige maand hebben overdreven. Maar ik kan wel zeggen dat de cijfers iets anders uitwijzen.”De vakbonden haalden vorige maand 800 reacties op bij personeelsleden van Treant. Die werden aangeboden aan de Raad van Bestuur. Treant heeft de reacties nu uitvoerig bestudeerd. “De signalen die er uit spreken zijn voor ons herkenbaar”, zegt Hoekstra.Volgens de woordvoerder hebben de personeelsleden vooral behoefte aan een duidelijke koers en duidelijke communicatie. De werkdruk wordt ook vaak als een probleem aangekaart.Bij het gesprek vorige maand tussen de vakbonden en de Raad van Bestuur van Treant werd afgesproken dat er een onderzoek zou komen op basis van de 800 reacties. De bonden meldden toen dat het om een extern onderzoek zou gaan.Maar volgens Hoekstra klopt dat niet. “We hebben de 800 reacties zelf uitvoerig bestudeerd. We werken nu veel liever aan verbeteringen dan aan nog een extra onderzoek.” Harma Schrage van vakbond FNV sprak vorige maand wel van een extern onderzoek. Ze was vandaag niet voor een reactie bereikbaar.