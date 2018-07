Grondeigenaren met gedumpt drugsafval krijgen gewoon opruimvergoeding

ASSEN - De provincie Drenthe betaalt ook dit jaar mee aan het opruimen van gedumpt drugsafval. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten.

Het Rijk is dit jaar gestopt met de provincies geld te geven voor het opruimen van chemische dumpingen van illegale drugslaboratoria. Tot 2017 mochten alle provincies in Den Haag aankloppen voor maximaal een miljoen euro. Het Rijk stopte met de financiering, omdat niet alle provincies dat bedrag nodig hadden. In Drenthe zijn er maar een paar grote dumpingen per jaar, terwijl er in Gelderland en Noord-Brabant wel honderd plaatsvinden.Nu de financiering vanuit Den Haag gestopt is, heeft gedeputeerde Henk Jumelet aan Provinciale Staten laten weten dat er voorlopig niks verandert aan de schaderegeling in Drenthe. Eigenaren van grond waar illegaal gedumpt is, kunnen de opruimkosten voor de helft via de provincie vergoed krijgen.Ondertussen liggen de gezamenlijke provincies met staatssecretaris Van Veldhoven overhoop over een nieuwe vergoeding van de opruimkosten. Van Veldhoven wil niet en de provincies willen dat juist de staatssecretaris geld vrijmaakt uit de plukze-wetgeving. Daarmee kan geld teruggehaald worden dat door criminelen illegaal is verdiend.ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg, die de zaak aankaartte in Provinciale Staten, is blij met het voortzetten van de tijdelijke regeling, in afwachting van nieuw geld uit Den Haag.