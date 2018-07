Deel dit artikel:











Voormalige LTS Meppel in de verkoop De voorzijde van het voormalige schoolgebouw (foto: RTV Drenthe) De achterzijde van het voormalige schoolgebouw (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - De voormalige LTS Stad & Esch in Meppel staat te koop. De verkoop moet plaatsvinden via een marktinitiatief.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Het oude schoolgebouw staat grotendeels leeg sinds de verhuizing van Stad & Esch naar de Scholencampus Ezinge bij het station. Het voormalige scholencomplex ligt buiten het centrum aan de zuidkant van Meppel.



Het hoofdgebouw heeft vier verdiepingen en is via een luchtbrug verbonden met het gymnastiekgebouw en praktijklokalen. Alleen op de plek van het praktijkgebouwdeel kan vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd.



Het achterliggende sportveld behoort niet tot de verkoop, hiervoor is een project opgestart samen met Woonconcept voor sociale woningbouw.



Locatie met voorwaarden

Het college van B&W heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie, waar nu een maatschappelijke bestemming op rust. Maar de Structuurvisie Meppel 2030 voorziet wel in nieuwe ontwikkeling van de schoollocatie. Er loopt een procedure rond de monumentale status bij de provincie.



Verkoop via marktinitiatief

De verkoop van de voormalige LTS gaat via een marktinitiatief, ofwel: vraag vanuit de markt. Een belangstellende bepaalt zelf wanneer zij een bieding wil uitbrengen. Als er geen andere belangstellenden zijn die een aanvaardbaar bod doen en voldoen aan de voorwaarden gaat de LTS naar de eerste initiatiefnemer.