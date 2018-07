Ervaringsdeskundige: Praten over zelfmoord lucht vaak enorm op

ASSEN - Instanties als de GGZ zetten steeds meer ervaringsdeskundigen in om zelfdoding te voorkomen. Koos de Boed is een van hen. "Praten over zulke gedachten lucht vaak enorm op."

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het afgelopen jaar tachtig Drenten een einde aan hun leven maakten. Dat zijn 25 meer gevallen dan in 2016. Relatief gezien het hoogste aantal zelfdodingen van Nederland. "Ik schrik elke keer weer als ik de cijfers zie, maar verbazen doet het me niet", zegt De Boed.Hij helpt mensen die worstelen met suïcidale gedachten. De Boed helpt bij het geven van voorlichtingen aan onder meer hulpverleners, naasten, vrijwilligers, maar ook aan de mensen zelf die met deze gedachten zitten. De meeste van hen worden doorgestuurd vanuit de GGZ.De Boed is zelf een aantal jaren suïcidaal geweest, geeft hij aan. "Ik heb het dus meegemaakt. Daardoor begrijpen ik en de andere ervaringsdeskundigen wat de mensen bedoelen met een dergelijk probleem. Er zit herkenning in en dat voelen mensen aan", zegt De Boed. "Bovendien zijn wij vaak minder bang om dit onderwerp op tafel te leggen dan andere hulpverleners."Volgens De Boed moet het inzetten van ervaringsdeskundigen in Nederland intensiever gebeuren. "Wij lopen in ons land op dit gebied bijvoorbeeld ver achter op landen als Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland."Belangrijk is dat het probleem bespreekbaar wordt, zegt hij. "De omgeving van iemand die met zelfmoordgedachten zit, is vaak bang dat de neiging tot zelfmoord groter wordt als je erover begint. Dat is een misvatting. Vaak lucht het erover praten enorm op. Er kan dan namelijk over gesproken worden, waardoor ze het niet weg hoeven te stoppen."