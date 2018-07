Tweede Kamer wil misbruikonderzoek bij Jehovah's Getuigen

Het hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen. Het gebouw staat in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN/DEN HAAG - Alle politieke partijen in Den Haag willen dat de overheid onderzoek doet naar vermeend seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen. Het bestuur van de religieuze groep wil niet meewerken aan een onderzoek.

Jehovah's Getuigen werken niet mee aan verzoek minister Sander Dekker

Landelijk bestuur Jehova's Getuigen Emmen wil niet praten met misbruikslachtoffers

Aantal misbruikmeldingen bij Jehova's Getuigen stijgt