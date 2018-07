Veroordeelde aanrander opnieuw verdachte in zedenzaak

HOOGEVEEN – Drie maanden nadat een 34-jarige man uit Hoogeveen is veroordeeld voor het aanranden van twee jonge meisje in Zuidwolde, is hij opnieuw opgepakt vanwege een zedenzaak. Dat bevestigt zijn advocaat Hugo Pellinkhof.

De Hoogevener kreeg in december vorig jaar tweehonderd uur werkstraf, vijf maanden voorwaardelijk celstraf en een verplichte behandeling opgelegd voor aanranding van twee meisjes in Zuidwolde. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem nu van ontucht met een 6-jarig meisje in maart dit jaar.De aanranding in Zuidwolde gebeurde vorig jaar in mei toen de slachtoffertjes van 9 en 10 jaar oud samen vanuit het zwembad naar huis liepen. De man, die destijds in Elim woonde, volgde ze en hield ze op een rustige plek in het dorp tegen. Daar bevredigde hij zichzelf voor hun ogen. De bange meisjes vertelden even later thuis dat er een man over hen heen had geplast. Op de kleding van een van hen werd een DNA-spoor gevonden. Aan de hand daarvan kon de man een paar dagen later worden opgepakt.Volgens Pellinkhof gebeurde op 11 maart dit jaar ongeveer hetzelfde, maar dan in het Kinholtsbos in Hoogeveen. Daar liep een 6-jarig meisje, dat samen met een ander kind in het bos was, de man tegen het lijf. Deze keer bevredigde de man zichzelf niet alleen, maar betastte hij ook het 6-jarige slachtoffer. Thuis vertelden het meisje en het kind dat getuige was wat er was gebeurd.Een van hun vaders ging naar de plek waar het gebeurd zou zijn, zag daar een man lopen en maakte een foto. Toen hij die de kinderen even liet zien, herkenden ze hem als de man die ze waren tegengekomen. Ook de politie herkende de zedendelinquent en pakte hem op. Sindsdien zit de man vast.“Hij ontkent”, zegt zijn advocaat. “Het enige bewijs tegen hem is dat de kinderen hem zeggen te herkennen van de foto.” De kinderen zijn bovendien niet in een speciale kindvriendelijke studio gehoord, zoals de politie dat normaal gesproken met zedenzaken doet. Pellinkhof wil dat dat alsnog gebeurt.Volgende week legt hij dat verzoek voor aan de rechtbank in Assen voor tijdens een pro-formazitting. Het Openbaar Minister wil vooraf weinig over de zaak kwijt. “Tijdens de zitting wordt de laatste stand van zaken besproken. De inschatting is dat de zaak in augustus inhoudelijk behandeld wordt”, laat een woordvoerster weten.De Hoogevener is na zijn veroordeling vorig jaar zo ernstig bedreigd dat hij uit zijn toenmalige woonplaats Elim is vertrokken, zegt Pellinkhof. “Het gezin heeft een tijd politiebeveiliging gehad. Uiteindelijk is de man voor de veiligheid van zijn gezin weggegaan.” Hij heeft aangifte gedaan, maar daar is volgens de advocaat niks mee gebeurd.Voor 2017 is de man nooit bij de politie in beeld geweest voor zedenzaken, aldus zijn advocaat. Geestelijk onderzoek vorig jaar wees niet uit dat hij pedofiel is. Hij werd toen wel verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege andere psychische problemen.