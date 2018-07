Sociale Winkel Assen zoekt nieuwe roerganger 'met groot sociaal hart'

ASSEN - Gezocht in Assen: een vrijwilliger met veel tijd, en een groot sociaal hart, die leiding kan geven aan 25 vrijwilligers die honderden minima in Assen bijstaan.

Oftewel, wie kan of durft in de voetsporen te treden van de plotseling overleden Marjan IJzerman, de grote roerganger van de Sociale Winkel Assen en de stichting Budget Support. Twee vrijwillige organisaties die in Assen al vele jaren de minima helpen aan gratis kleding, sinterklaascadeau's, en kerstpakketten. Maar ook met financieel advies en hulp bij alllerlei administratieve rompslomp. Na het overlijden van Marjan IJzerman, medio april, zijn beide clubs die volledig draaien op vrijwilligers wat stuurloos.De Raad van Toezicht zoekt daarom dringend een nieuwe leidinggevende. In de tussentijd ligt het werk stil. "Het gaat ons ook aan het hart, en natuurlijk zijn mensen verontrust. Maar als het aan ons ligt, zijn we volgende week weer open", zegt voorzitter Reinier de Bruijne van beide organisaties. "Maar dan moeten we wel snel een goede opvolger vinden. We hopen het werk van Marjan voort te zetten, maar we willen het gat dat zij achterlaat liever meteen goed invullen, dan half."Het was wel flink schrikken geblazen voor de klantenkring van zo'n 300 minima, toen eind vorige week de Sociale Winkel Assen ineens op Facebook meldde dat de winkel per direct gesloten is. Eerst leek het heel resoluut, en definitief.Later bleek het bericht 'te kort door de bocht'. "De winkel is tijdelijk gesloten om orde op zaken te stellen en om te proberen het gat dat Marjan heeft achtergelaten zo goed als mogelijk op te vangen. We zijn als vrijwillig(st)ers wel heel gemotiveerd om door te gaan hoor. Dus we hopen zo spoedig mogelijk weer open te kunnen", luidde de aanvullende reactie later.En ook de consulenten van stichting Budget Support hebben hun financiële hulp aan de minima voorlopig opgeschort. "Mensen reageerden eerst zeer verontrust, en vroegen zich vooral af of en hoe het allemaal verder moet. Dat is wel onze intentie. Laat dat duidelijk zijn", aldus De Bruijne.Hoelang 'tijdelijk' zal zijn, kan Reinier de Bruijne beslist niet zeggen. "Ik zou het morgen wel opgelost willen hebben, maar zoek maar eens zo iemand als Marjan. Zij was de spin in het web, stuurde alle vrijwilligers aan en zorgde ervoor dat alles liep. Zonder haar mist nu een goede aansturing. Daar moeten we naar op zoek, en dat kost tijd."De Bruijne hoopt in elk geval dat diegene die ze zoeken zich heel snel meldt. "Marjan betekende veel voor Assen en voor de medemensen die hulp hard nodig hebben. En wij willen dat werk met zijn allen graag voortzetten."