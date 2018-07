Drentse landbouwers maken zich nog geen zorgen over de droogte

ASSEN - "Ja, we hebben last van de droogte. Maar het is allemaal nog wel betrekkelijk in ons gedeelte van Nederland. De planten op het land herstellen zich goed. We hebben nog geen reden tot paniek.” Jan Bloemerts van LTO Noord maakt zich dan ook nog niet veel zorgen over de aanhoudende droogte.

Toch voorziet Bloemerts wel problemen als er de komende tijd geen regen valt. "Het gevolg van de droogte is dat het gewas krimpt, niet meer groeit. Het land wordt ook rood. De voorspelling van de komende twee weken is wel een punt van zorg, want er wordt geen enkele druppel verwacht. Dus er is wel wat aan de hand."Rietje Rozeboom is bessenteler en had zich al goed voorbereid op de droogte. "Wij hebben al zoveel ervaring dat als er droogte is voorspeld, wij gauw water geven zodat onze bessen een voorraad hebben. Als we dan veel water geven, houden we het net in de benen. Hopen we."Op zich is de droogte nog niet het probleem, geeft Rozeboom aan. "De bessen worden nu extra snel rijp, maar de kinderen zijn nog in de scholen. Dus we hebben geen plukkers." Op sommige plekken wordt er al wel geoogst, volgens Bloemerts. “Je ziet bijvoorbeeld dat er al graan wordt geoogst. Dat is veel vroeger dan anders."Volgens weerman Roland van der Zwaag van Noorderweer blijft het de komende dagen droog, zonnig en warm. Op de vraag of hij binnenkort regen verwacht, antwoordt de weerman: "Tot halverwege deze maand valt er geen noemenswaardige regen, daarna lijkt er beweging in de atmosfeer te komen. Vanaf 15 juli neemt de kans op een paar buien toe."