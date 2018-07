Natuurbrandje Boschoord snel onder controle

Deel dit artikel:











BOSCHOORD - De aanhoudende droogte heeft vanavond voor problemen gezorgd in Boschoord.

Daar brak een bosbrandje uit aan de Boylerstraat. Verschillende brandweerkorpsen uit Friesland en Drenthe werden opgeroepen om de brand te blussen.



Bij aankomst van de eerste brandweerlieden stond een stuk bosperceel in brand. Door snel ingrijpen van de brandweerlieden kon erger voorkomen worden. De brandweer had het vuur redelijk vlot onder controle. De oorzaak van de brand is onbekend.