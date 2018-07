Wijkvereniging Emmermeer 'not amused' over mogelijke komst opvang Leger des Heils

EMMEN - De wijkvereniging Emmermeer is niet te spreken over de manier van communiceren van het Leger des Heils als het gaat over de mogelijke opvang van daklozen aan de Weerdingerstraat.

Het oude postkantoor is bij het Leger des Heils in beeld om de huisvesting van locatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam over te nemen. De Breehof is sterk verouderd en niet meer geschikt als huisvesting voor de dak- en thuislozen.Het Leger des Heils kan aan de Weerdingerstraat twintig zogeheten trajectplaatsen aanbieden en vier plekken voor nachtopvang. In de winter kunnen dit er meer worden, in verband met de winterregeling bij strenge vorst. Het pand aan de Weerdingerstraat is van PostNL. De gesprekken met de eigenaar en het Leger des Heils zitten in een afrondende fase."Wij zijn not amused over de manier van communiceren", zegt Geert Wubs, voorzitter van de wijkvereniging Emmermeer. "Het is in onze ogen al een gelopen race. We kunnen niet meer meebeslissen over de aankoop. Het bestemmingsplan is in orde, dus we zouden dan alleen bezwaar aan kunnen tekenen op de omgevingsvergunning. Maar niets is ons een stap te ver."Volgens Renate Harkema van het Leger des Heils is er bewust voor gekozen om het pand gelijk te kopen. Ook omdat er in de omgeving van de Weerdingerstraat weinig andere panden geschikt zijn. "Mensen in Nieuw-Amsterdam moeten nu eerst met de trein en dan twintig minuten lopen. Deze locatie ligt dichtbij het station, maar ook dichtbij bij het UWV bijvoorbeeld."Het Leger des Heils wil met de omwonenden in gesprek als het gaat om bijvoorbeeld beveiliging rondom het pand. Dit gaat gebeuren na de aankoop van het gebouw.De wijkvereniging wil eerder met omwonenden in gesprek. "We willen reacties hebben en nemen dan een standpunt in. Wij vinden wat de omwonenden ervan vinden. We snappen ook wel dat die mensen een plek nodig hebben, maar de communicatie is slecht. Misschien dat we zelf wel een informatiebijeenkomst organiseren."Toch ziet Wubs ook enige lichtpuntjes. "Zoals het feit dat Verslavingszorg Noord-Nederland niet mee verhuist."Verslavingszorg Noord-Nederland zit namelijk ook in de Breehof in Nieuw-Amsterdam, maar verhuist naar de Kop van Zuid op het ziekenhuisterrein aan de Boermarkeweg. Daar gaat het maximaal 27 mensen opvangen vanaf november. In de loop van 2019 gaan de zorgvoorzieningen die nu aan de Parallelweg zitten, daar ook heen.