Onrust bij PvdA Assen: voorzitter weg en wissel fractievoorzitter

ASSEN - Onrust en verwarring bij de PvdA in Assen. Drie maand na de raadsverkiezingen wisselt de partij al van fractievoorzitter: Cindy Vorselman in plaats van nieuwkomer Natasja Lubbers. Afdelingsvoorzitter Richard Frankfort is gisteren opgestapt.

Externe adviseurs vanuit het landelijk partijbureau, waarvan de tweede groep al in Assen aan de slag was, vonden de functiewisseling nodig 'vanwege de lastige start van Lubbers in de nieuwe PvdA-fractie in een moeilijke situatie'.En afdelingsvoorzitter Frankfort meldt in een mail aan de leden 'dat het hem allemaal te veel energie kost'. Hijzelf is even niet bereikbaar voor commentaar.Het zit in elk geval al een dik jaar niet lekker bij de PvdA in Assen door veel gedoe rond de gemeenteraadsverkiezingen. Dat begon met een lijsttrekkersverkiezing, waarbij Natasja Lubbers als nieuwkomer de kar mocht trekken. De partij leed vervolgens in maart een flinke nederlaag (van 6 naar 4 zetels), en is in de provinciehoofdstad voor het eerst in de historie in de oppositie beland.Daarvoor was de partij ook al in verlegenheid gebracht, doordat wethouder Albert Smit, die geen lijsttrekker mocht worden, maar ook niet op twee mocht staan, als lijstduwer een eigen voorkeursactie begon. Met succes, want hij kwam toch in de raad. Dat leidde meteen na de verkiezingen tot het vertrek van de nummer 2 van de PvdA Martin Sagel.Nieuwkomer en lijsttrekker Natasja Lubbers werd fractievoorzitter, ondanks alle interne strubbelingen. Vervolgens besloot een fractiemeerderheid om Albert Smit toch weer als wethouder naar voren te schuiven, mocht de PvdA kans maken op het college.Maar de PvdA viel definitief buiten de coalitie, vooral als grote verliezende partij. Maar mede omdat Albert Smit voor andere potentiële coalitiepartners niet acceptabel was. Tussen de fractieleden onderling liep het de afgelopen tijd al niet lekker, en dus kwam er extern advies.Cindy Vorselman, die de vorige periode ook raadslid was, wordt nu alsnog fractievoorzitter, omdat Lubbers die functie niet goed kon vervullen. Zelf reppen de dames daar niet over, maar de externe adviseurs zouden dat aangegeven hebben.Natasja Lubbers blijft raadslid, en gaat zich verder bezighouden met vernieuwing van de koers van de partij. "We zijn ineens in de oppositie terechtgekomen, en dat doet nog steeds heel erg zeer. Het vraagt ook een andere rol van ons in de raad en een andere stijl van politiek bedrijven. Natasja gaat zich met de koerswijziging bezighouden, en ik ben als fractievoorzitter verantwoordelijk voor de lopende politieke zaken", zegt Vorselman.Dat de partij, gezien de nieuwste wisselingen blijkbaar in verwarring is, daar wil Vorselman niet aan. "We moeten ons opnieuw uitvinden, omdat we een andere rol hebben. Nu is dat oppositie, maar wel met de bedoeling dat we over vier jaar wel weer meedoen."Volgens Vorselman is zij vanaf nu degene die de fractie draaiende houdt, terwijl Lubbers op zoek gaat naar vernieuwing, zowel in Assen, als regionaal en in landelijk verband.Lubbers beaamt dat. Ook zij zwijgt over de interne strubbelingen, en de externe adviseurs. Ze zit inmiddels in een noordelijke PvdA-werkgroep, zegt ze, met andere jongere PvdA-politici, om meer verbinding te leggen tussen lokale, regionale en landelijke thema's. "We moeten weer meer in de samenleving staan. En samen zaken oppakken die de mensen van belang vinden." Volgens Natasja Lubbers heeft ze voor deze vernieuwingsslag meer tijd nodig, en dat heeft ze niet als ze ook fractievoorzitter in de Asser raad is.In deze vernieuwingswerkgroep zitten onder meer ook de Emmer PvdA-wethouder Raymond Wanders, Tweede Kamerlid Henk Nijboer, en oud-Kamerlid Tjeerd van Dekken, beiden uit de provincie Groningen.Het vertrek van Richard Frankfort als afdelingsvoorzitter, heeft volgens Vorselman te maken 'met zijn drukke agenda'. "Hij heeft te veel op zijn bordje om ook nog eens goed met de PvdA-afdeling bezig te zijn", zegt ze. Volgens Vorselman heeft het niets te maken met zijn meest recente publicatie op de PvdA-website, waarin hij Albert Smit bedankt voor zijn jarenlange inzet als wethouder van Assen.Daarin onderschrijft Frankfort nog eens de kandidaatstelling van opnieuw Smit als beoogd wethouder. "Met zijn staat van dienst de beste en logische kandidaat om namens de PvdA een krachtige inbreng in het bestuur van de stad te brengen. De nieuwe wethouders zullen nog hard hun best moeten doen, om dezelfde resultaten voor Assen te bereiken", vond Frankfort.Op deze tekst kwam flinke kritiek, vooral omdat Albert Smit volgens kritische PvdA-leden niet voor niets gepasseerd was als lijsttrekker en als nummer 2.De voorzitterstaken bij het PvdA-afdelingsbestuur worden tijdelijk waargenomen door secretaris Henk van de Rijt. In november zijn er nieuwe bestuursverkiezingen, maar mogelijk komt er eerder al een interim-voorzitter. "Het bestuur bestond met Richard Frankfort als voorzitter maar uit drie mensen, dus een interim-voorzitter erbij lijkt me wel wenselijk", zegt de nieuwe fractievoorzitter Vorselman.