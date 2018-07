Deel dit artikel:











Judoka Marit Kamps pakt zilver op EK cadetten Judoka Marit Kamps pakt zilver op EK cadetten (foto: familie Kamps)

JUDO - Marit Kamps uit Assen heeft in Sarajevo zilver gewonnen tijdens het EK judo voor cadetten. De 17-jarige Drentse stond in de finale tegenover Léa Fontaine uit Frankrijk. Kamps judoot in de open klasse boven zeventig kilo en haar tegenstander woog maar liefst 165 kilo.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik baal toch van zilver. Het was niet echt nodig geweest. Ik heb het hele seizoen nog geen wedstrijd verloren en dat ik dan net déze finale verlies, daar baal ik van", laat Kamps weten.



Op hetzelfde toernooi won ze ook met het mixteam van Nederland een zilveren medaille.



Voor Kamps was het haar laatste mogelijkheid om Europees kampioen bij de cadetten te worden. Volgend jaar maart wordt ze achttien.



Vorig jaar won Kamps al brons op dit EK. Ze werd mede daardoor ook uitgeroepen tot sporttalent van de provincie Drenthe.