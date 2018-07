Deel dit artikel:











Steenwijksmoer verontwaardigd over mogelijke komst grote zonneparken Er zijn zorgen over een groot zonnepark in Steenwijksmoer (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - De balans is volledig zoek als de plannen voor grote zonneparken rond Steenwijksmoer doorgaan. Die boodschap bracht Esther Wilpshaar van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer vanavond over aan de gemeenteraad.

Geschreven door Steven Stegen

Wilpshaar sprak in tijdens de commissievergadering en vertelde dat inwoners van het dorp bezorgd en verontwaardigd zijn. "De gemeente wil rond ons mooie dorp tot 270 hectare aan zoekgebied aanwijzen voor zonneparken. We zijn niet tegen een zonnepark, maar als dit doorgaat, is de balans compleet zoek."



Geen draagvlak

Volgens Wilpshaar vrezen de bewoners dat ze straks in een industrieel gebied komen te wonen. "In deze vorm is er geen draagvlak. Er zijn 51 zienswijzen ingediend, waar de bewoners nog niets op hebben vernomen. Intussen gaat de plannenmakerij gewoon door, dat vinden we niet netjes."



BBC2014, het PAC en de VVD haakten nog kort op de kwestie in, maar er volgde geen inhoudelijke discussie, omdat het onderwerp niet op de agenda stond. Wethouder Jeroen Huizing zei tegen de raad dat het traject om te kijken waar de zonneparken zouden moeten komen nog loopt. Daarnaast lopen er volgens hem aanvragen voor twee initiatieven.