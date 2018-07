Deel dit artikel:











Op Fietse: het Fochteloërveen en Veenhuizen Kraanvogels hebben hun plek gevonden in het Fochteloërveen (foto: Trienke de Bruin)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag gaan we fietsen met Stichting Het Drentse Landschap door het Fochteloërveen en Veenhuizen.

Waar: Fochteloërveen en Veenhuizen

Vertrekpunt: Stichting Het Drentse Landschap, Kloosterstraat 5 in Assen.

Afstand: 50 kilometer

Route: klik hier



Het Fochteloërveen is een hoogveengebied van 2500 hectare groot. Het ligt bij Veenhuizen, op de grens van Drenthe en Friesland. Hoogveengebieden komen nog weinig voor in Nederland. Vroeger waren er veel van deze gebieden, maar door de turfwinning zijn ze verdwenen.

In het Fochteloërveen komen veel dieren en planten voor, zoals de adder, ringslang en gladde slang. Ook leven er paapjes en heeft de kraanvogel zijn plek gevonden in het gebied.