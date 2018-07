Verslavingszorg Emmen van Nieuw-Amsterdam naar Kop van Zuid

EMMEN - Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) verhuist van locatie De Breehof in Nieuw-Amsterdam naar Kop van Zuid op het ziekenhuisterrein aan de Boermarkeweg in Emmen.

Wijkvereniging Emmermeer 'not amused' over mogelijke komst opvang Leger des Heils

Leger des Heils Nieuw-Amsterdam wil verhuizen naar Emmen

Vanaf november kan VNN daar maximaal 27 mensen, waarvan twee echtparen, opvangen met een zogeheten psychiatrische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen met een drugs- of drankprobleem, waarbij het ondanks meerdere pogingen met stoppen, nog niet gelukt is om van hun verslaving af te komen.VNN heeft in de Kop van Zuid 25 kamers met 24-uursbegeleiding tot haar beschikking. De Breehof in Nieuw-Amsterdam is sterk verouderd. "Daar is bijvoorbeeld nog een grote keuken omdat het een oud bejaardentehuis is. Ook moeten de wc's gedeeld worden", zegt teammanager Ginette Hendriks. "Mensen moeten juist zo zelfstandig mogelijk proberen te leven, dus straks zijn er eigen toiletten en keukens."Ook de zorgvoorzieningen van VNN die momenteel nog aan de Parallelweg zitten, gaan over naar Kop van Zuid. "Dit gaat in de loop van 2019 gebeuren", verwacht Hendriks. Omwonenden zijn volgende week woensdag vanaf 17.00 uur welkom in het Atrium van het Esdal College aan de Oosterstraat voor een inloopbijeenkomst.Momenteel zitten VNN en het Leger des Heils onder één dak in Nieuw-Amsterdam. Het Leger des Heils wil verhuizen naar de Weerdingerstraat, naar het oude postkantoor. Daar wil het plek aanbieden voor twintig trajecten en vier overnachtingsplaatsen. De gesprekken tot de koop daarvan, zijn vergevorderd. Zodra dat rond is, volgen meer details over onder meer de verhuisplanning.