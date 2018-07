Deel dit artikel:











Dennis Lok uit Coevorden laat bijzondere Max Verstappen-tattoo zetten Dennis Lok zit klaar voor de speciale tatoeage (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema) De handtekening van Max Verstappen prijkt op de schouder van superfan Dennis (foto: RTV Drenthe/Robert Jansema)

COEVORDEN - Tatoeages komen voor in alle vormen en maten. Maar Dennis Lok uit Coevorden ging een stapje verder en liet z'n grote held Max Verstappen op z'n rug zetten. De handtekening van de Formule 1-racer is nu vereeuwigd op de rug van de 47-jarige superfan.

Lok heeft een zware tijd achter de rug. Drie jaar geleden was hij suiker- en nierpatiënt met weinig uitzicht meer op pleziertjes in zijn leven. Maar in 2015 kreeg hij een nier- en alvleeskliertransplantatie. Na de revalidatie stelde boezemvriend Erwin een gezamenlijk tripje voor naar de Formule 1 in het Oostenrijkse Spielberg. Daar beleefde Lok de tijd van zijn leven.



Blote bast

Voor de race zat Lok op een Oostenrijkse camping voor z'n tent. Hij zat er in zijn blote bast, waarop de drie grote tatoeages met de data van de drie GP-overwinningen van Verstappen te zien waren. De foto van die setting kwam in de media. Internationale cameraploegen wilden vervolgens allemaal een glimp van de Coevordenaar opvangen. Lok gaf een paar keer aan dat er nog wel een handtekening van Verstappen ontbrak op z'n rug. En zo begon het balletje te rollen.



Douchen

Het management van Max Verstappen kwam het bijzondere nieuws ten gehore, die daarna een persoonlijke ontmoeting regelde. De coureur zette vervolgens een handtekening op het schouderblad van de geïmponeerde Lok.



Douchen heeft Lok trouwens tot aan de tatoo-sessie niet gedaan. Vandaag was dat zover en kon hij de handtekening op z'n schouderblad laten zetten. Dat gebeurde onder veel media-aandacht bij tattoostudio Carolien in Nieuw-Amsterdam. "Ik ben helemaal fan van Max. Deze tatoeage is heel speciaal voor mij."



Bij een volgende overwinning van Verstappen zit Lok weer bij de tatoeëerder.