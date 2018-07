Rendo gaat aan de slag met glasvezel in Westerveld

MEPPEL - Netwerkbeheerder Rendo wacht niet langer op het burgerinitiatief Westerveld op Glas. Ze begint zelf met de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Via dochtermaatschappij RE-NET wordt gekeken hoe groot de belangstelling is in het buitengebied van de gemeente. Wanneer meer dan vijftig procent van de bewoners van de gebieden buiten de dorpen aangeeft mee te willen doen, dan gaat de schop de grond in.Tot op heden was burgerinitiatief Westerveld op Glas bezig om de aanleg van snel internet te realiseren. Vorig jaar werd symbolisch de eerste kabe l in de grond gelegd bij de basisschool van Wapserveen. Letterlijk en figuurlijk symbolisch, want tot op heden is er nog geen gleuf gegraven.RENDO was op de achtergrond al in gesprek met onder andere de gemeente Westerveld. Maar de netwerkbeheerder wilde het burgerinitiatief niet in de weg staan en voorkomen dat er twee aanbieders komen in de Zuidwest Drentse gemeente.Directeur Eddy Veenstra van de RENDO wil niet meer wachten. “Ik ben blij dat deze stap nu ook in Westerveld wordt gezet." Gebruikers van het netwerk hebben straks de keus uit vijf aanbieders van abonnementen.Maar zover is het nog niet. Met hulp van ambassadeurs wordt gezocht naar deelnemers voor het glasvezelnetwerk. Maar eerst moet de vijftig procent van de bewoners instemmen. RE-NET en de organisatie Glasvezel Buitenaf zijn al actief in buurgemeente Steenwijkerland. Het netwerk van Westerveld kan daar zo op aangesloten worden.