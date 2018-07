SV Annen redt zichzelf van de ondergang

ANNEN - SV Annen is voorlopig uit de brand. De sportclub hield vanavond een ledenvergadering, omdat er een tekort aan vrijwilligers was. Hierdoor balanceerde de club op het randje van de afgrond.

"Het is bovenverwachting goed gegaan", zegt interim-voorzitter Marius Sandker, die het stokje zal overdragen aan Jan Emmo Hut. "Alle functies zijn nu op alle niveaus ingevuld. Van het wedstrijdsecretariaat tot de technische commissie tot de penningmeester. Ik had dit natuurlijk wel gehoopt, maar nooit verwacht."Sanker zegt dat op een scherm werd gezet welke functies nog moesten worden ingevuld. "Groen was al bezet, oranje stond nog open. Omdat jong tot oud de schouders eronder wilden zetten, zijn alle open functies nu bezet. Dat geeft maar weer aan hoe deze club leeft."SV Annen bestaat 85 jaar en is van oudsher een gymclub, maar er wordt tegenwoordig meer georganiseerd. Zo is er een volleybal-afdeling en kunnen ouderen bewegingslessen volgen. De club Annen telt zo'n 165 leden.De stemming bij de club laat zich raden na het goede nieuws. "De sfeer is erg goed hier. We drinken er nog even een biertje op", zegt een opgeluchte Sandker.