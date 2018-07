Kinderwagenmuseum in Nijeveen verhuist naar Echten

NIJEVEEN/ECHTEN - Het nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum in Nijeveen verhuist in oktober naar Echten.

Het museum zit nu in de voormalige bibliotheek, maar dat gebouw is verkocht en dus moesten de eigenaren op zoek naar een nieuw onderkomen."Vanaf oktober gaan we naar het Huus met de Belle in Echten. Nu zit daar schilder Erik Zwezerijnen nog, maar die gaat er weg. We kregen afgelopen woensdag het telefoontje en zijn vrijdag gaan kijken. Het past precies bij ons", vertelt eigenaar Marianne Elsinga. Na een oproep voor een nieuwe locatie bij onder meer RTV Drenthe werd ze overspoeld met telefoontjes.Qua grootte is de nieuwe locatie ongeveer gelijk aan de huidige. Het contract is voor onbepaalde tijd, dus Elsinga hoeft niet bang te zijn dat ze straks weer op zoek moet naar een ander onderkomen.Nieuwsgierige bezoekers kunnen op 8 september alvast een voorproefje krijgen, tijdens Open Monumentendag. Elsinga exposeert dan al een deel van haar collectie op de nieuwe plek.Voor de definitieve verhuizing is ze nog wel op zoek naar wat hulp om alle kinderwagens en andere museumstukken te verhuizen van Nijeveen naar Echten."We zitten nog wel met het vervoer en zoeken eigenlijk mensen die ons willen helpen. Het is heel wat, we hebben alleen al zo'n zestig kinderwagens en beschikken niet over een vrachtwagen. Dus als mensen willen helpen, zou dat heel mooi zijn", aldus Elsinga.