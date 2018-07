Hoofddoek blijft toegestaan in raadszaal van Emmen

EMMEN - Het dragen van een hoofddoek in de raadszaal in Emmen wordt niet verboden, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.

De PVV kwam eind mei met een voorstel om een einde te maken aan hoofddoekjes en andere religieuze uitingen in de raadszaal.Het college van burgemeester en wethouders ziet niets in zo'n verbod en wil de regels daarom niet aanpassen. "Wij zijn blij met de diversiteit in onze raad, omdat dit past bij onze diversiteit aan inwoners. En dat mag ook best zichtbaar zijn", schrijft het college van Emmen in een brief aan de raad.Het college vindt dat het dragen van bijvoorbeeld een hoofddoek niets zegt over het functioneren van raadsleden. "Het gaat om waar de persoon voor staat. Daarnaast maakt een dergelijk verbod inbreuk op de vrijheid van godsdienst."Raadslid Ugbaad Kilincci van de PvdA in Emmen is de enige die een hoofddoek draagt in de gemeenteraad. Voor haar kwam het PVV-voorstel voor een verbod niet als een verrassing. "Dit is een landelijke trend van de PVV, in Emmen is dat niet anders. Zij hebben het recht om een initiatiefvoorstel in te dienen, dat is ook de kracht van de democratie", zei ze er eerder over.PVV-fractievoorzitter Tom Kuilder reageerde vervolgens dat de scheiding van kerk en staat een belangrijke zaak is. "Daarom past het dragen of tonen van religieuze symbolen niet in een volksvertegenwoordigend orgaan. Denk aan keppeltjes, hoofddoeken of mariabeelden. Geloof is iets voor achter de voordeur."