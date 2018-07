Deel dit artikel:











Sein op groen voor verdubbeling spoor station Emmen Zuid Het spoor mag worden verdubbeld bij station Emmen Zuid (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Bewoners van de wijk Rietlanden in Emmen zijn vergeefs naar de Raad van State gestapt tegen de spoorverdubbeling bij het treinstation Emmen Zuid.

De Raad van State wees hun bezwaren tegen het bestemmingsplan af. Het extra spoor wordt 600 meter lang en komt te liggen tussen het bestaande spoor en de huizen die daar langs staan. Ook komt er een tweede perron.



Omwonenden overdonderd

De omwonenden waren naar eigen zeggen overdonderd toen in 2014 de plannen van ProRail voor een spoorverdubbeling bekend werden. Het station Emmen Zuid is nog maar een paar jaar oud.



De bewoners willen dat het extra spoor aan de andere kant van de bestaande spoorlijn wordt gelegd. Van de Raad van State hoeft dat niet. De afstand tussen de huizen en het nieuwe spoor wordt zo’n twintig meter. Dat levert volgens de raad geen enorme geluidsoverlast of trillingen op.



'Incidentele overschrijdingen'

Volgens de wijkbewoners krijgen dertien gezinnen veel overlast van langsrijdend treinverkeer. Volgens onderzoek krijgen vier woningen in ieder geval meer trillingen dan toegestaan. Over deze vier woningen zegt de Raad van State dat het om 'incidentele overschrijdingen van de norm voor trillingen' gaat.



Maatregelen zijn wel mogelijk, maar die helpen maar heel weinig of ze zijn te duur. Nu de Raad van State het bestemmingsplan definitief geldig heeft verklaard, kan de gemeente aan ProRail een vergunning verlenen voor de aanleg.