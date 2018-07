Treant zet vakbonden uit overleg

EMMEN - Treant heeft de vakbonden FNV, CNV, FBZ en Nu’91 uit een overleg gezet, tussen de zorggroep en het personeel, melden de bonden. Er is ruzie over een enquête naar ontevredenheid onder het personeel.

De bonden hebben onlangs een enquête gehouden onder personeelsleden. 95 procent van de respondenten was negatief over de werkwijze in het ziekenhuis. De bonden zeggen dat daarop is afgesproken met Treant dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt naar de resultaten.Nu komt Treant terug op het plan een extern onderzoek te doen. De zorggroep zegt op de hoogte te zijn van de ontevredenheid van het personeel en is druk bezig de situatie te verbeteren. Daarom wil de zorggroep geen extern onderzoek. Het zou onder meer mis gaan op het gebied van communicatie en de cultuur op de werkvloer."Treant heeft zelf een analyse gemaakt en zij zeggen letterlijk: 'Wij vinden de signalen van de werknemers niet zorgwekkend'", vertelt FNV-bestuurder Harma Schrage.Vanmorgen stond een gesprek gepland tussen het ziekenhuis en vakbonden waarbij gesproken zou worden over de enquête. De bonden lieten daarbij weten zich niet te kunnen vinden in het besluit om geen extern onderzoek te doen."We zijn keurig aan het overleg begonnen. Toen zouden we beginnen over het externe onderzoek en werd vervolgens medegedeeld dat dit er niet kwam. Eerst ontkenden ze dat er een extern onderzoek zou komen. Later gaven ze wel toe dat ze dit hadden toegezegd, maar dat het onderzoek er niet komt", aldus Schrage.De emoties liepen vanmorgen uiteindelijk zo hoog op, dat Treant de bonden heeft verzocht te vertrekken. "Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We hebben als bonden wel vaker een verschil van mening met werkgevers, maar dit is nog nooit gebeurd."De bonden zijn boos en willen met hun leden gaan bespreken hoe het nu verder moet. Of er acties volgen, daar wil Schrage nog niet op vooruitlopen. "Het is zo stom. Je hebt problemen in je organisatie, dan moet je die oplossen."