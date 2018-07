De tuin is droog: wat moet je doen?

ASSEN - Het is droog en ook jouw tuin kan daar flink onder lijden. Een goede verzorging is dan ook belangrijk, weet ook hovenier Hans Rozenveld uit Gieten. Hans zet een paar do's en dont's met dit warme weer voor je op een rij.

"Ga bewust om met water, maar beregen wel genoeg. Zet de sproeier minstens een uur lang op een plek en zet er een regenmeter bij. Als er zo'n 10 millimeter in de meter zit, dan kun je de sproeier weer verplaatsen. Als je te kort sproeit, verdampt het met dit warme weer zo weer. Dan heeft het geen nut. In verband met de hitte kun je het beste alleen in de vroege ochtend en 's avonds de sproeier aanzetten.""Het is tijd voor de zogenoemde tweede bemestingsronde. Die wordt vaak vergeten. Het gazon is in het voorjaar hard gegroeid en is nu toe aan wat extra eten. Je kunt bijvoorbeeld organische meststof strooien in de vooravond of in de ochtend. Als het niet regent, zoals nu, vergeet dan niet te sproeien, anders komen de meststoffen niet bij de wortels.""Verpoot in deze warme en droge tijd absoluut geen planten. Voordat je 'm weer terug hebt gezet, is 'ie al dood. Gewoon niet doen dus.""In de zomer kun je eigenlijk alles snoeien. Pas wel op met hoe rigoureus je dat doet. Voorkom dat de bast van een boom bijvoorbeeld verbrandt door de zon. Nu we de langste dag weer hebben gehad, is het dé tijd om hagen te snoeien, maar knip een haag ook niet te kort. En werk met de schaduw mee. Daarna even bemesten, zodat de haag tijd krijgt om te herstellen en vergeet geen water te geven."