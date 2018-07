Bellende automobilist zonder rijbewijs rijdt in onverzekerde auto

VEENHUIZEN - Een 32-jarige automobilist uit Veenhuizen is in Steenwijk door de politie van de weg geplukt.

Agenten zagen hem rijden terwijl hij aan het bellen was. Toen de politie hem liet stoppen, bleek hij geen rijbewijs te hebben. Ook gaf hij een valse naam op aan de agenten en zijn auto was niet verzekerd.De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Steenwijk.