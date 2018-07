Weer brand in container op TT-camping

ASSEN - Op TT-camping De Vledder in Assen heeft vanmorgen brand gewoed in een grote afvalcontainer.

De oorzaak van de brand bij de camping aan de Witterhaar is niet duidelijk. De brandweer heeft het vuur geblust. De camping was niet bereikbaar voor een reactie.Afgelopen nacht woedde ook al brand in een container op TT-camping Jan & Bertha in Assen. De politie ziet geen verband tussen beide branden en heeft geen aanwijzingen voor brandstichting gevonden.