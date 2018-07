Deel dit artikel:











Fietstocht naar Parijs om depressie uit taboesfeer te halen De Stichting Route Jacques legt 400 kilometer af in drie dagen (foto: pixabay)

ASSEN - In drie dagen fietsen ze van Vlissingen naar Parijs: 23 fietsers van de Stichting Route Jack uit Assen. En dat allemaal om aandacht te vragen voor het onderwerp depressie.

Jack, de vader van Fleur Paas van de Stichting Route Jack, leed eraan. "Vorig jaar verloor hij de strijd tegen die ziekte. Met deze tocht willen we daar aandacht voor vragen en mijn vader herdenken", vertelt Paas.



Zelfde route als vader

Haar vader was een fanatieke fietser. Hij ging er vaak met de racefiets op uit. In 2015, voor hij ziek werd, fietste hijzelf van Vlissingen naar Parijs. De stichting heeft dezelfde route gekozen die hij destijds aflegde. Het idee ervoor komt van haar moeder en oud-collega's van haar vader Jack.



Paas: "Wij willen graag dat het onderwerp depressie beter bespreekbaar wordt. Je hoort er steeds meer over, maar er is een tekort aan hulp en er rust nog steeds een taboe op. Dat willen we weghalen."



'Vader in achterhoofd'

In totaal gaan veertig mensen namens de Asser stichting naar Parijs. 23 leggen de route op de fiets af. De rest gaat mee als begeleiding. "Een aantal fietsers had nog nooit op een wielrenfiets gezeten en heeft flink moeten trainen", zegt Paas. "Dat gold ook voor mij. Ik heb de fiets van mijn vader gepakt en ben begonnen.



De groep vertrekt morgenvroeg om acht uur uit Vlissingen en heeft zaterdag - bij aankomst in Parijs - 400 kilometer in de benen. "Iedereen kende mijn vader goed. We fietsen met hem in ons achterhoofd."