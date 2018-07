Opnieuw miljoenen extra naar theater Tamboer

HOOGEVEEN - Opnieuw moet er extra geld gestoken worden in theater de Tamboer in Hoogeveen. Het gaat om een bedrag van 2,3 miljoen euro, ditmaal in achterstallig onderhoud van de theatervoorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om het geld beschikbaar te stellen.

Licht- en geluidsinstallaties zijn aan vervanging toe, net als theaterdoeken. In sommige doeken zitten scheuren.Technicus Klaas van der Hof: 'Twintig jaar geleden zijn de lappen stof opgehangen en zijn nooit vervangen. Gaten erin repareren we met stukjes tijdelijk doek.' Ook de stoelen hebben nieuwe bekleding en vering nodig.En zo zijn er vele voorbeelden. Ook dimmers van twintig jaar oude theaterlampen vallen soms zomaar uit. Directeur Pieter-Bas Rebers wijst in de grote zaal op de honderden lampen 'die per lamp de energie van een koelkast verbruiken. En dan hebben we het alleen nog over zaal licht en niet eens wat er op het toneel hangt'Eerder stak de gemeente Hoogeveen al extra geld in achterstallig onderhoud en modernisering van het gebouw. En vorig jaar trok de gemeente opnieuw voor ruim een miljoen euro de portemonnee omdat de exploitatie van de Tamboer een jaarlijks tekort laat zien.Wethouder Erik Giethoorn: 'De oorzaak dat er steeds geld bij moet is simpel: structureel krijgt de Tamboer van de gemeente te weinig geld om een gezonde exploitatie te draaien en het gebouw en de theatervoorzieningen up-to-date te houden.'Op de lange termijn zijn er plannen om alle Hoogeveense culturele voorzieningen samen te voegen in De Tamboer. Van zo'n plan zou ook de Tamboerpassage deel uit kunnen maken. Dat wordt een zaak van lange adem en kost ook veel geld: 14 miljoen in totaal. Of nog meer. Deels hoopt de gemeente dit binnen te halen via subsidies. Cultuurhuis Het Podium zou dan een plek kunnen krijgen in een nieuw poppodium in de Tamboer.De Tamboer kende gouden jaren. Maar dat was voor de economische crisis. En het was ook voor de verbouw van MartiniPlaza in Groningen en nieuwbouw van De Nieuwe Kolk in Assen en het Atlas Theater in Emmen. Feitelijk zijn er in Drenthe te veel theaterstoelen. De concurrentie is daardoor stukken groter geworden.Het college van B&W presenteert het raadsvoorstel op 12 juli. Het definitieve besluit van de raad wordt waarschijnlijk in september genomen.