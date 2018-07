Deel dit artikel:











Fosfaatboete brengt bio-zorgboerderij in de problemen Bioboer Juure de Vos uit Echten bij zijn koeien (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

ECHTEN - Roelinda Alkema uit Linde heeft een open brief geschreven aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Alkema is boos en verdrietig, omdat de boerderij waar ze werkt zwaar lijdt onder de huidige fosfaatwet.

Het bedrijf moet een boete van 22 duizend euro betalen omdat er te veel mest is geproduceerd. Daar gaat het bedrijf niet mee akkoord en het is inmiddels een rechtszaak begonnen.



Voorbeeld voor landbouwsector

In de brief schrijft Alkema dat ze werkt op de biologisch dynamische zorgboerderij De Naoberhoeve in Echten. Een boerenbedrijf dat volgens haar een voorbeeld is voor de landbouwsector. "Onze zorgboerderij is met 35 melkkoeien, wat jongvee, 2 varkens, 60 kippen en een tuinderij een prachtig bedrijf, dat in alle opzichten de toets der duurzaamheid ruimschoots kan doorstaan."



Ze schrijft verder over de vele regels waar het bedrijf allemaal aan voldoet en de initiatieven die worden genomen om zo duurzaam mogelijk te werken. Ondanks al die maatregelen krijgt het bedrijf toch een boete. "Wij kunnen als kleinschalig werkend bedrijf deze torenhoge boete niet betalen en we willen dat ook helemaal niet, uit principe en trots."



'Ik hoop dat ze komt'

Boer Jurre de Vos protesteerde vorige week met zo'n honderdvijftig andere bioboeren al tegen de fosaatwet in Den Haag. Toen wilde de minister niet met de boeren in gesprek. "Er wordt niet gekeken naar specifieke omstandigheden. Alle boeren worden over één kam geschoren. Er worden totaal geen uitzonderingen gemaakt en volgens mij moeten die er wel komen."



Alkema heeft de minister uitgenodigd op De Naoberhoeve. "Ik wil met haar het bedrijf bekijken en laten zien en hoe goed we bezig zijn", zegt Alkema. "Ik hoop echt dat ze komt."