Neuroloog Bethesda ziek: Treant verwijst patiënten door Bethesda in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De Treant Zorggroep kan patiënten die een CVA hebben, en waarbij trombolyse moet worden toegepast, voorlopig niet helpen in het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. De arts die deze behandelingen uitvoert is ziek. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen gebracht.

Geschreven door Steven Stegen

Deze situatie gaat zeker tot 1 oktober duren, zo zegt woordvoerder Selma Hoekstra van Treant. "Het gaat om een nogal specifieke behandeling. In Hoogeveen komen daarvoor per week drie tot vier patiënten binnen. Die kunnen zonder problemen naar andere ziekenhuizen. Andere vormen van acute neurologische zorg blijven we gewoon aanbieden in Hoogeveen."



Trombolyse is een behandeling waarbij met sterke middelen wordt geprobeerd om een stolsel in de bloedvaten op te lossen.